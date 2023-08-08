Він воював на території України з перших днів бойових дій, коли Росія всіляко приховувала, що причетна до війни.

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе повідомив про ліквідацію російського окупанта Ігоря Лушнікова. 7 років тому він ідентифікував його як учасника учасника вторгнення в Україну 2014 року.

Як зазначив експерт у своєму Телеграм-каналі, він натрапив на некролог Лушнікова випадково під час моніторингу російських соціальних мереж. Обличчя загарбника видалося знайомим.

"Трохи покопавши під нього, все стало на свої місця. Виявилося, що Лушніков справді мій "старий знайомий" і був одним із головним фігурантом мого OSINT-розслідування із заголовком "Свідоцтва українського "відрядження" розвідроти 28-ї бригади з Єкатеринбурга" на InformNapalm", - зазначив експерт.

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Комахідзе нагадав, що матеріал розкривав подробиці так званого ростовсько-українського відрядження контрактників роти військової розвідки розвідувального батальйону 28-ї ОМСБр з Єкатеринбургу з осені 2014 року – навесні 2015 року.

Профіль Лушнікова у ВК підчищений і не містить свідоцтва його українського відрядження 2014 року, але зроблені раніше веб-архіви зберігають більш детальну інформацію.

Останні втрати РФ

Нещодавно в Україні ліквідували окупанта з "нефартовим прізвищем" - Кіллера Євгена. Він був "мобіком". На фронт Кіллер потрапив восени 2022 року і займав посаду командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

Перед цим в Україні "задвохсотили" окупанта, який був командиром артустановки без знань та навичок.

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