За словами президента, тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сигнали, які сьогодні, 18 лютого 2023 року, були на безпековій конференції в Мюнхені, підтверджують, що Росія програє війну.

"Ми продовжимо робити все можливе й неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії", – наголосив він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що в Мюнхені продовжила роботу Конференція з питань безпеки, де сьогодні в дискусіях домінувала тема перемоги України.

Відео дня

"Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України", – зазначив президент.

Він подякував за ті сигнали, які, за його словами, підтверджують, що "російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста".

"І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору", – сказав він.

Президент зауважив, що дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – "саме пришвидшенню нашого руху".

"Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", – наголосив Зеленський.

Він повідомив, що за цей тиждень Україна отримала "вагомі сигнали" від партнерів, конкретні домовленості щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та народу. Зеленський додав, що кожен російський удар по кожному куточку України матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки.

"Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість", – сказав президент України.

Мюнхенська конференція з безпеки: заяви про Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Україна повинна перемогти у війні проти Російської Федерації. В іншому випадку це буде лише початком агресії країни-терориста.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29. За його словами, зараз широко обговорюється тема передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Варшави, яка передбачає участь у ширшій коаліції.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на конференції зауважив, що ризик можливої ескалації через підтримку України не можна порівнювати з ризиком перемоги Росії у війні. Тож союзники мають допомогти українцям здобути перемогу, адже мова йде про питання глобальної безпеки.

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