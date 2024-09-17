Постпред США в ООН запевнила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру в Україні.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", - розповіла вона на пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН, пише "Голос Америки".

За її словами, вони сподіваються досягти певного прогресу і для цього вони перебувають на слуханнях в ООН. Томас-Грінфілд додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру.

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"Це те, над чим президент США Джо Байден старанно працював протягом останнього року щодо ситуації в Газі та понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні. Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому", - додала вона.

"План перемоги" Зеленського - деталі

Цього місяця президент України представить президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену план миру, пунктів небагато, але кожен буде залежати від американського президента. Про це заявив Володимир Зеленський під час участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Вчора він наголосив, що Україна ознайомить союзників з Планом перемоги у війні наступного тижня. Президент зазначив, що впродовж усього дня в різних форматах відбувалися наради з підготовки українського Плану перемоги. Зокрема, на нарадах йшлося про реальне наповнення всіх пунктів цього плану. За його словами, план перемоги України вже виписаний на 90%.

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