Президент України планує ознайомити союзників з планом перемоги.

Віцепрезидентка та кандидат у президенти США Камала Гарріс планує зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, під час свого візиту до Штатів український лідер наполягатиме на членстві України в НАТО та Європейському Союзі.

Крім того, Зеленський збирається укласти угоди про економіку та безпеку, а також обговорити постачання зброї для ЗСУ в рамках свого Плану перемоги.

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Як зазначається, голова української держави хоче представити свій план американському колезі Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Також він планує поділитися планами з Гарріс і експрезидентом та її опонентом на виборах Дональдом Трампом.

План перемоги України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, представники Держдепу минулого тижня ознайомилися з елементами плану перемоги України у війні.

BILD стверджував, що окрім ударів вглиб Росії "план перемоги" передбачає готовність України погодитися на локальне припинення вогню та "тимчасове заморожування ситуації". В Офісі президента заявили, що це фейк.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом Зеленського і вважають, що "він може спрацювати".

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