Президент наголошує на необхідності прискорювати темпи постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на полі бою та перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

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"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - наголосив Зеленський.

Крім того, повідомив він, учасники засідання підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки - це життя наших бійців", - наголосив президент.

Також учасники заходу обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - написав Зеленський.

Нові бригади для контрнаступу - що відомо

Впродовж останніх місяців Україна формувала і тренувала бригади "Гвардії наступу". Це штурмові бригади у складі МВС України, які формувалися з військових та поліцейських з бойовим досвідом та доукомлпектовувалися добровольцями. Напередодні у "Гвардії наступу" з’явила нова, дев’ята бригада "Хартія".

Крім цього, йде набір і підготовка з "нуля" нових бригад у ЗСУ, які отримають західні танки та далекобійну артилерію.

Напередодні "Українська правда" повідомила, що Офіс президента України призначив "кураторів" для бригад майбутнього контрнаступу ЗСУ, які мають зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу.

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