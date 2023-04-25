Такий підхід до комплектування бригад не говорить про недовіру до військових, а навпаки – має максимально їм допомогти.

Офіс президента України (ОПУ) призначив "кураторів" бригад майбутнього контрнаступу ЗСУ. Їх вибрали з-поміж топ-посадовців і депутатів.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди". Як вказало видання, на нараду до голови ОПУ Андрія Єрмака запросили понад десять осіб: кількох заступників глави Офісу президента, керівників силових відомств, топ-менеджерів із державної банківської та енергетичної сфер, кількох міністрів і депутатів, які показали ефективність за час війни. При цьому видання не вказало їхніх імен з міркувань безпеки.

На зустрічі Єрмак розповів, що для кожного з них є персональна задача від президента Володимира Зеленського, який вирішив, що саме ці перевірені люди мають зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу.

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"Після короткої доповіді Єрмака, його радниця Дарія Зарівна роздала кожному присутньому по кілька аркушів паперу з інфографікою про потреби їхніх бригад", - повідомило видання.

"Учасники зустрічі відповідають за швидке комплектування – чого бригадам бракує, має бути знайдене "куратором". Байдуже як і де, але питання мають бути закриті", – пояснюється в матеріалі.

"Це його люди, і вони зможуть швидко допомогти військовим. І президент отримує інший канал зв'язку з цими бригадами, тому ніякий вояка або чиновник не зможе доповідати на Банкову, що все чудово, коли насправді у нього реальні проблеми", – пояснив ситуацію один із членів команди президента.

Як переконують співрозмовники видання, такий підхід до комплектування бригад не говорить про недовіру до військових, а навпаки – має максимально їм допомогти.

"Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно і швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни і за кордоном. Це все має прискорити оснащення бійців та отримати паралельний канал зв'язку зі сторони рядових бійців", – пояснило джерело видання.

Контрнаступ ЗСУ

Дані про майбутній контрнаступ ЗСУ з'явилися в кінці минулого року. Але ніяких деталей про нього не розголошують. Наразі невідома ні його дата ні напрямки. У Міноборони не раз закликали не спекулювати на темі контрнаступу, оскільки це не грає на руку ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в успіху наступу й наголосив, що українці сповнені рішучості повернути свої землі.

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