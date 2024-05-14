З огляду на те, якою кількістю сил росіяни здійснюють наступ на ділянці їхньої відповідальності, небезпеки для захоплення Харкова на цей час немає.

Росія продовжує спроби просунутися вглиб української території на Харківщині. Позиції прикордонників та суміжних підрозділів перебували під постійним вогнем росіян.

Як розповів прес-офіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб в коментарі АрміяInform, ворог активно застосовував авіацію, артилерію, гатив з мінометів. Однак, українські захисники продовжують закріплюватися на позиціях та облаштовувати їх. Також Лизогуб підтвердив, що ворог змінив тактику наступу.

"Цю тактику росіяни почали застосовувати ще на Донбасі. Вони дійсно намагаються проникати на територію України невеликими групами, щоб потім об’єднатися у велике ударне угруповання", - зазначив офіцер. Відео дня

Точна кількість ліквідованих окупантів поки що невідома, оскільки розрахунки, які завдають ураження, постійно перебувають на позиціях. З огляду на те, якою кількістю сил росіяни здійснюють наступ на ділянці їхньої відповідальності, небезпеки для захоплення Харкова на цей час немає.

"Все ж таки ми схиляємося до того, що ворог хоче створити так звану "буферну" зону на цьому напрямку", - зазначив офіцер.

У центрі уваги новий наступ РФ – важливі новини України

Раніше Кирило Буданов заявив, що протягом кількох найближчих днів Сили оборони зможуть стабілізувати фронт на Харківщині. Однак, за його словами, Росія наразі готує ще один наступ у напрямку Сум.

Видання The Washington Post відзначило, що п’яти російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів, захопивши низку сіл. Це може стати найшвидшим наступом Росії з початку війни.

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