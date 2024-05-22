Ворожий Су-25 було збито на Покровському напрямку.

Українські військові збили черговий російський літак. "Долітався" ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що російський Су-25 було збито на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень. За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", – йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, за офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, ворожа армія втратила вже 354 літаки.

Зокрема, 18 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 на Донеччині. Це був четвертий ворожий літак, збитий бійцями 110-ї бригади від початку травня 2024 року.

Щодо ворожих втрат в особовому складі, то за час повномасштабної війни проти України ця позначка сягнула 496 370 загарбників. Тільки минулої доби Збройні сили України знешкодили 1300 російських окупантів на фронті, повідомили в Генштабі.

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