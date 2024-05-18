Раніше цього місяця президент вже дякував бригаді за вдале полювання на ворожих "грачів".

На Донбасі збито ворожий штурмовик Су-25. Вдалим полюванням похизувалися бійці 110-ї окремої механізованої бригади.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок. Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже четвертий ворожий літак, збитий бійцями 110-ї бригади від початку травня.

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Як писав УНІАН, в ніч проти 15 травня ЗСУ завдали ракетного удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. В результаті цього удару загарбники втратили щонайменше два ракетоносця МіГ-31 та зенітно-ракетний комплекс С-400.

Також ми розповідали, що 13 травня президент Володимир Зеленський подякував бійцям 110-ї ОМБр за збитий Су-25 на Донеччині.

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