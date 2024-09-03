Росія вдарила по навчальному та лікувальному закладах у місті.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування сьогоднішнього російського удару по Полтаві, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених", - написав головком.

Він зазначив, що десятки людей опинилися під завалами.

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"Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими… Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", – додав Сирський.

Удар по Полтаві: що відомо

У вівторок, 3 вересня, російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Спочатку президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок цього удару загинула 41 людина, ще 180 людей отримали поранення.

За останніми даними від Офісу Генерального прокурора, кількість жертви внаслідок удару збільшилася до 50. Ще понад 200 людей отримали поранення.

За словами депутата Полтавської міської ради Сергія Капліна, у Полтаві рятувальні служби не могли почати одразу витягати людей з-під завалів після російського удару, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку з загрозою повторних ударів.

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