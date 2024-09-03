На місці удару працює понад 50 одиниць техніки, залучено приблизно 220 рятувальників, а також кінологічні розрахунки.

За даними ДСНС, внаслідок атаки РФ по Полтаві загинули 50 осіб, 271 людина травмована. Ці дані постійно уточнюються, наголосив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Щодо врятованих – 25 осіб. 11 деблоковано з-під завалів. У нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи, відповідно, враховується безпекова складова. Під час повітряних тривог треба відводити особовий склад, тому що ми маємо випадки подвійних ударів РФ по наших рятувальниках", – розповів він в етері телеканалу "Ми – Україна".

Зараз на місці удару працює понад 50 одиниць техніки, зокрема, важкої інженерної техніки. Залучено приблизно 220 рятувальників, а також кінологічні розрахунки. Кожні 15-20 хвилин оголошується режим тиші, аби рятувальники могли почути людей. Проводиться демонтаж аварійних конструкцій.

"На місці працює, так би мовити, спецназ ДСНС. Це мобільно-рятувальний центр швидкого реагування, який спеціалізується на роботах на висотах та на розборі завалів", – додав він.

За словами пресофіцера ДСНС, коли трапляються подібні надзвичайні ситуації, застосовується практику підсилення рятувальників особовим складом з інших регіонів.

"Тому у нас залучений особовий склад і з Черкаської області, і підрозділ центрального підпорядкування ДСНС, і мобільний рятувальний центр. Щодо проведення робіт у нічний час, напевно, вони припинятися не будуть. На все є рішення штабу. Але рятувальники будуть працювати до того моменту, поки не врятують, не знайдуть усіх", – констатував Хорунжий.

Удар по Полтаві

3 вересня російські окупанти вдарили по Полтаві. Атаковано, зокрема, Інститут звʼязку. За даними Офісу генпрокурора, загинула 51 людина. Постраждалих більше 200. Окупанти атакували Полтаву двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін наголосив, що в момент російського терористичного удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було.

Водночас депутат Полтавської міськради Сергій Каплін заявив, що рятувальники не могли почати діставати людей з-під завалів після російського удару, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога.

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