Руйнувань зазнали школа та багатоповерхівки.

Внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по Сумах поранено більше десятка людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області. "Через обстріл поранення отримали 13 людей, серед яких четверо дітей. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

У Поліції додали, що на місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу.

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"За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни")", - зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, вчора увечері повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 13 людей. Четверо були госпіталізовані. Також тоді повідомлялось, що поранено двоє дітей семи та 13 років.

Удари по Сумщині

Область зазнає постіних російських обстрілів з самого початку повномасштабної війни. Так, 31 серпня окупаційні війська аткували балістикою колону зерновозів, які їхали по дорохі "Суми-Харків".

Внаслідок цієї атаки загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо водії отримали поранення. Крім того, обстріли призвели до загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько двох десятків.

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