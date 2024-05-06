Роботи з відновлення електропостачання тривають.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки нічної атаки російських окупантів по області.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ОВА, в ніч на 6 травня ворог завдав авіаційних ударів по енергетичній системі Сумщини.

"Силами підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ було збито 12 ударних БпЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів", - зауважили у ОВА.

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Завдяки діям аварійних служб та енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах та частково у місті Суми було відновлено. Утім, роботи ще тривають.

Крім того, в екстреному порядку було скликано комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої ухвалені рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Також зауважується, що на місцях розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності.

Росія масовано атакувала Суми дронами - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 травня в Сумах пролунав гучний вибух. Уночі у місті через масовану атаку "шахедів" об'єкти критичної інфраструктури переводили на резервне живлення.

У ОВА пояснили, що російські окупанти завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах області, ведуться відновлювальні роботи.

Повідомлялося, що проблеми зі світлом виникли не лише у Сумах, а й у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. У обласному центрі також було частково відсутнє водопостачання.

Вранці 6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що в ніч на 6 травня російські загарбники атакували з північного напрямку 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, район пусків - Курська область Росії.

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України було знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

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