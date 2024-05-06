ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу російських солдат, - Генштаб

Вони знищили 34 ББМ, 5 танків та 38 артсистем.

Збройні сили України минулої доби знешкодили 1040 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні станом на ранок 6 травня становлять вже 475 300 осіб. Крім того, було знищено тисячі одиниць військової техніки:

танків ‒ 7380 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34);

артилерійських систем – 12250 (+38);

РСЗВ – 1057 (+0);

засоби ППО ‒ 791 (+1);

літаків – 349 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47);

крилаті ракети ‒ 2148 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59);

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).

Війна в Україні - останні новини

За даними DeepState, російські загарбники намагаються закріпитися східніше селища Стельмахівка Сватівського району Луганської області, тривають бої.

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При цьому на напрямку Часового Яру зосереджено до 25 тисяч російських окупантів. Росіяни розуміють, що від контролю над Часовим Яром залежить питання, хто взагалі виграє велику битву за Донбас.

Експерт з російської армії в аналітичному центрі RAND Corporation Скотт Бостон заявив, що Росія досі не змогла загарбати усю Україну, попри значну перевагу в чисельності людей та озброєнь. Одна з причин цього полягає в тому, що російська армія ігнорує власну доктрину та офіційні посібники щодо тактики ведення боїв.

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