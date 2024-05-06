На Херсонському напрямку російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Збройні сили України відбили по понад 30 атак на Бахмутському та Авдіївському напрямках минулої доби.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", - зауважили у Генштабі.

Відео дня

Уночі сьогодні, 6 травня, російські окупанти вчергове атакували Україну - застосували 13 безпілотників типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, уночі ворог 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" атакував з північного напрямку, район пусків - Курська область Росії. 12 безпілотників було знищено мобільними вогневими групами в Сумській області.

Авіаційних ударів зазнали 29 населених пунктів Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів цих самих областей, а також Сумської, Луганської, Дніпропетровської та Миколаївської.

"На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог шість разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області", - зауважили у Генштабі.

Крім того, на Авдіївському напрямку Силами оборони було відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

"На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції наших військ", - зауважується у повідомленні.

У Генштабі також зауважили, про протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ було завдано ураження по району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та трьох інших важливих об’єктах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий аналітик Євген Дикий зауважив, що росіяни розуміють, що від контролю над Часовим Яром залежить питання, хто взагалі виграє велику битву за Донбас.

За його словами, цілі росіян у цій війні проти України незмінні - це повна перемога, що включає два компоненти: позбавлення боєздатності ЗСУ та контроль над територіями.

Вас також можуть зацікавити новини: