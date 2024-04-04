В Альянсі тривають дискусії щодо нового фонду для підтримки України.

Оскільки члени НАТО обговорюють створення п'ятирічного фонду на підтримку України розміром 100 мільярдів євро Литва дотримується позиції, що її модель може також включати двосторонню допомогу, пише LRT.lt з посиалнням на заяву посла Литви в Альянсі Дейвідаса Матуліоніса.

"Ми, Литва, говоримо, що 100 мільярдів на п'ять років – це все ще не дуже багато, і що нам слід подумати про більшу суму і, можливо, включити те, що ми надаємо Україні на двосторонній основі. Дискусія розпочалася, і я сподіваюся, що ми перейдемо до конкретних рішень, які будуть більш зобов'язуючими, а не просто добровільними внесками", – заявив дипломат.

За його словами, дискусії щодо конкретних правил фінансування включають встановлення певного відсотка від валового внутрішнього продукту країни, а також фінансування України як частини внеску країни в діяльність НАТО.

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"Одним з варіантів може бути встановлення рівня оборони на рівні 2% ВВП, як це є у випадку з обороною, або встановлення рівня оборони на рівні 0,2% ВВП чи 0,25% ВВП для всіх. Тому що проблема сьогодні в тому, що країни фінансують Україну дуже нерівномірно", – підкреслив литовський посол.

Міністри НАТО 3 квітня в Брюсселі також обговорювали перспективи членства України в Альянсі. До того ж дипломатичні лідери НАТО розглянули пропозицію про те, щоб 32 країни НАТО робили внески до фонду відповідно до розміру їхніх економік, але деякі західні країни все ще скептично ставляться до цього.

На 4 квітня також заплановане засідання Ради Україна-НАТО, під час якого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба представить основні оборонні потреби України.

Україна сподівається на запрошення до вступу в НАТО на цьогорічному саміті Альянсу у Вашингтоні, але навряд чи отримає його. Минулого року в НАТО заявили, що Україна стане членом Альянсу, як тільки будуть виконані необхідні умови, узгоджені країнами-членами, вказують журналісти.

Україна – НАТО

Пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про п'ятирічний пакет військової допомоги для України на суму до 100 мільярдів доларів викликала неоднозначну реакцію з боку міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Раніше Столтенберг заявляв, що в Альянсі ще не погодили загальну суму для нового формату підтримки України. За його словами, існують різні шляхи забезпечення того, аби підтримка НАТО була менш залежною від добровільних короткострокових пропозицій, а більше від довгострокових зобов'язань Альянсу.

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