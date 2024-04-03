Водночас, глави МЗС країн-членів Альянсу погодилися почати планувати посилення ролі НАТО у координації надання безпекової допомоги для України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі ще не погодили загальну суму для нового формату підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі. Генсекретар Альянсу наголосив, що наразі настав критичний момент для України, а український народ продовжує захищати країну зі сміливістю та вправністю. "Українцям не бракує мужності. Їм не вистачає боєприпасів. Ми повинні активізуватися зараз і забезпечити, аби наша підтримка закріплювалася надовго", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що сьогодні було обговорено, яким чином "поставити підтримку на міцнішу і більш витривалішу основу на майбутнє".

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"Усі союзники погодилися з потребою підтримати Україну у цей критичний момент. Існує єдність навколо цілі. Сьогодні союзники погодилися рухатися далі з плануванням більшої ролі НАТО у координації безпекової допомоги і навчання. Деталі набудуть форми впродовж наступних тижнів", - наголосив Столтенберг.

При цьому, він закликав не сумніватися у тому, що Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і на довгострокову перспективу.

Водночас, у генсека НАТО уточнили про пропозицію довгострокової підтримки для України обсягом 100 млрд євро на п'ятирічний період і чи обговорювалася вона сьогодні главами МЗС країн-членів Альянсу. Столтенберг сказав, що не може повідомити деталі пропозицій.

"Я не буду ділитися подробицями, бо ми зараз перебуваємо у процесі розвитку більш міцних і стійких інституціоналізованих рамок для підтримки України", - сказав Столтенберг.

При цьому, він зазначив, що це обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським і окремо з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також це обговорюватиметься завтра.

Як зазначив генеральний секретар НАТО, існують різні шляхи забезпечення того, аби підтримка Альянсу була менш залежною від добровільних короткострокових пропозицій, а більше від довгострокових зобов'язань НАТО. Він зазначив, що це передбачає безпекову допомогу, навчання військових і додаткове фінансування.

"Ми перебуваємо у діалозі з Україною, бо це те, що насправді ми маємо робити разом. Це має значення для безпеки України і нашої безпеки. Економічна підтримка для України - це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку. І сьогодні ми не ухвалювали жодного остаточного рішення щодо того, який формат ми започаткуємо, але ми погодились ініціювати планування", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що спочатку в НАТО роблять запит до військових органів надати плани і деталі, а потім в Альянсі буде ухвалюватися остаточне рішення на основі цих пропозицій.

Допомога НАТО Україні

Раніше видання Financial Times зазначало, що НАТО розробляє план забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до $100 млрд. Так Альянс намагається захистити Україну від "вітру політичних змін", який може призвести до другого президентства Дональда Трампа в США.

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