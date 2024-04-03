Зокрема, від моменту запрошення до членства, вступ до Альянсу має відбутися дуже скоро, і не тривати роками, як це може бути у випадку з інтеграцією до ЄС.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг пояснив, що рух України до членства в НАТО та ЄС не однаковий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі. Генсек Альянсу наголошує, що усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО, і що треба продовжувати наближати її до членства в Альянсі.

Столтенберг нагадав, що в НАТО минулого року схвалили важливі рішення, які наразі втілюються. Зокрема, йдеться про усунення вимоги стосовно Плану дій щодо членства. Це важливо для підтримання одноетапного шляху наближення України до НАТО, і коли буде оформлене запрошення, це буде тим самим що й набуття членства.

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"У цьому різниця між НАТО і Євросоюзом. В Європейському Союзі, звісно, коли вас запрошують, на це можуть піти роки від запрошення до членства. В НАТО, коли вас запрошують, це те, що відбувається дуже скоро. Тож, ми повинні уникнути створення свого роду двоетапного процесу на шляху до членства", - сказав Столтенберг.

Водночас, він знову підтвердив, що незалежно від технічних деталей, в НАТО є чітка налаштованість щодо набуття Україною членства.

"Ми також повинні усвідомити, що коли ця війна закінчиться, усі розуміють, що повинні бути певні гарантії, що це дійсно завершення, а не пауза, коли Росія відновлюватиме свої сили, відпочиватиме, перегруповуватиме і потім знову атакуватиме", - наголосив Столтенберг і сказав, що завершення війни має бути таким, щоб не було повторення того, що сталося у 2014 році. Тоді Росія анексувала Крим і потім здійснила вторгнення на Донбас, вела перемовини про припинення вогню, але через вісім років вдалася до повномаштабного вторгнення в Україну.

За його словами, треба допомогти Україні розбудувати її оборонні сили для стримування будь-якої російської агресії.

Заяви Столтенберга щодо України

У лютому Столтенберг заявив, що Україні треба підготуватися до такого рівня, аби стати членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) швидко. Жодні дати для набуття Україною членства в НАТО не встановлюються, треба й надалі виконувати умови і формувати консенсус серед країн-членів Альянсу.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

У березні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що між Україною і абсолютною більшістю країн-членів Європейського Союзу є "джентельменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні. Зокрема, у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.

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