За словами глави ГУР, постать Бєлоусова потрібна, щоб бути переговорником РФ із Заходом.

Призначений нещодавно на посаду міністра оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов у розумінні росіян є суто прозахідною людиною. Про це в інтерв'ю NV сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, ця інформація про нього в Україні не дуже популярна.

"Він неодноразово висловлювався, що Захід — друг Росії, а все, що зараз відбувається в їхніх відносинах через Україну, — жахлива помилка, яку варто виправити. Його постать потрібна, щоб налагоджувати певні комунікації, бути переговорником із Заходом, і, на жаль, певні успіхи у нього в цьому є", — зазначив Буданов. Відео дня

Новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов - останні новини

25 червня глава Пентагону Ллойд Остін та новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провели першу розмову. У телефонній бесіді глави оборонних відомств двох держав обговорили важливість підтримки відкритих ліній зв'язку під час російської війни проти України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ розповіли про задачі нового очільника МО РФ. За словами Віктора Ягуна, Бєлоусов не керуватиме наступом РФ, натомість може забезпечити перехід російської економіки на військові рейки.

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