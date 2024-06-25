Минулого разу він розмовляв з Шойгу.

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим.

Про це під час брифінгу повідомив речник американского Міноборони генерал-майор Військово-повітряних сил Патрік Райдер. За його словами, вони обговорили важливість підтримки відкритих ліній зв'язку під час російської війни проти України.

Райдер зазначив, що це була перша розмова міністрів оборони обох країн з березня 2023 року. Тоді цю посаду обіймав Сергій Шойгу.

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Призначення Бєлоусова

Нашгадаємо, 12 травня Путін запропонував Раді Федерації призначити новим міністром оборони РФ колишнього віце-прем'єра та свого радника з економічної політики Андрія Бєлоусова.

У Кремлі пояснили це необхідністю "вписати економіку силового блоку в економіку країни". Російські ЗМІ повідомляли, що Путін має високу довіру до Бєлоусова.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що кадрові перестановки у російському Міністерстві оборони свідачать про бажання Путіна краще підготуватися до тривалої війни та можливої конфронтації з НАТО.

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