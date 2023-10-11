За цей час Росія значно наростила свою присутність у прикордонні біля України.

Представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" зникли з інформаційного поля, тому що "готуються до активних дій", які стануть "сюрпризом для Росії".

"Вони (РДК і Легіон "Свобода Росії" – ред.) діють. Вони готуються до активних дій. Коли вони заходили (у травні-червні через кордон), Росія була не готова, взагалі не розуміла, що відбувається на той період часу", - сказав він в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, за цей час Росія значно наростила свою присутність у прикордонні біля України.

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"Друге – це обладнання територій в інженерному відношенні, посилення ППО, посилення систем розвідки та іншого, що пов’язане саме з недопущенням діяльності таких груп", - додав він.

Діяльність РДК і Легіону "Свобода Росії" - деталі

Вранці 28 вересня бійці Легіону "Свобода Росії" заявили, що зайшли на територію Бєлгородської області. Речник з питань комунікації російської опозиції та Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зазначив, що під час рейдів бійці "звільняють Росію від Путіна". Цього разу до місії долучені новобранці Легіону, для яких це буде перший бій з ворогом.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" підкреслює, що вони своїми операціями будуть постійно турбувати війська Російської Федерації.

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