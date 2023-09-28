Речник ЛСР зазначив, що наразі тривалість рейду залежить від бойової обстановки, "завжди ми маємо план "А" і план "Б".

Речник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський прокоментував сьогоднішній рейд бійців легіону на Білгородщину.

В ефірі телемарафону він зазначив, що під час рейдів бійці "звільняють Росію від Путіна". Цього разу до місії долучені новобранці Легіону "Свобода Росії", для яких це буде перший бій з ворогом.

"Насправді ми бачимо, що щомісяця долучаються все нові новобранці до Легіону, а потім трапляються такі собі рейди. Звісно, це не ті саме люди, які тільки долучились. Кожен легіонер проходить три місяці курс молодого бійця, а потім так, вони також йдуть в бій. І це, мабуть, перший бій для деяких бійців, які долучились три місяці тому", - акцентував Барановський.

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Речник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" наголосив, що сьогоднішній рейд до Бєлгородської області проводиться не з метою тренування нових бійців в реальних бойових умовах.

"Це не тренування - це перша бойова місія. Але, кожен боєць, який долучився до Легіону, звісно, колись починає виконувати бойові завдання. От це таке саме завдання. Ми побачимо наскільки тривалий цей буде рейд",- підкреслив Барановський.

На уточнююче питання, чи передбачається, що під час сьогоднішнього рейду бійці зайдуть і вийдуть з Білгородщини, він відповів: "Мабуть так, мабуть ні".

"Зараз дійсно триває бій в Бєлгородській області, побачимо якою буде тривалість цього рейду. Завжди ми маємо план "А" і план "Б", побачимо як бойова обстановка буде. Зараз ще не можна сказати чи надовго це, чи ні",- пояснив Барановський.

Рейди ЛСР на територію Росії - деталі

Сьогодні 28 вересня зранку в Легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні бійці зайшли на територію Бєлгородської області. У повідомленні відзначається , що серед легіонерів поранених і загиблих немає. "Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після".

Також, відомо, що Легіон "Свобода Росії" – це російський легіон ЗСУ, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського агресора. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Бійці Легіону "Свобода Росії" голосно заявили про себе в цьому році у травні - початку червня, здійснивши рейд на територію Російської Федерації. Зіткнення бійців з армією Російської Федерації у прикордонних територіях, можна було побачити на численних відео, поширених учасниками визвольної місії.

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