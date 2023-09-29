За його словами, Легіон часто заходить на територію Бєлгорода, і їх операції триватимуть.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" підкреслює, що вони своїми операціями будуть постійно турбувати війська Російської Федерації.

Про це він сказати в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання про нову спецоперацію бійців Легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області Росії, яка відбулася напередодні.

"Ми дуже часто заходимо на територію Бєлгорода. Ми проводимо там операції практично кожен день. Але далеко не про всі з них ви почуєте. Ми знаємо, що плани люблять тишу", - сказав"Цезар".

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Він додав, що бійці Легіону – громадяни Росії, тому мають повне право "повертатися на територію своєї батьківщини зі зброєю в руках".

"Зі зброєю в руках, тому що там давно відсутня свобода слова і можливість змінити владу мирним шляхом. Ми знаємо, що у нас багато прихильників, і вони щодня збільшуються в кількості", - підкреслив заступник командира.

"Цезар" зазначив, що подробиці операції він поки розголошувати не може.

"Але можу сказати головне: операції триватимуть, вчорашня операція пройшла без втрат з нашого боку, завдано шкоди противнику. І, це найголовніше, - ми будемо постійно турбувати війська Російської Федерації, війська агресора для того, щоб знизити тиск на спільному фронті, для того, щоб дозволити нашим побратимам зі Збройних сил України виконати свої поставлені завдання", - сказав він.

Заступник командира Легіону також підкреслив, що російський кордон не захищений.

"А ті гроші, які виділялися на його зміцнення, багатомільярдні кошти, були розкрадені губернаторами і військовими чиновниками. За старою схемою, як у них і прийнято", - зазначив він.

Так, додав "Цезар", оборона Бєлгородської, Курської та Брянської областей "зроблена з палиць і органічних добрив". Також він зазначив, що морально-психологічний стан офіцерів і бійців російської армії "весь час йде вниз".

"До багатьох вже дійшла безперспективність і несправедливість війни, яку вони ведуть. Єдине, що їх стримує по-справжньому, - це загороджувальні загони, які знаходяться в тилу. Тому що, скажімо так, ймовірність померти на полі бою під українськими снарядами не 100%-а, але ймовірність бути вбитим при відступі дорівнює 100%", - сказав заступник командира.

"Цезар" також додав, що коли до цих людей дійде, що вони можуть "повернути свої багнети на Кремль, процес піде набагато швидше".

Діяльність Легіону "Свобода Росії"

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 вересня бійці Легіону "Свобода Росії" заявили, що зайшли на територію Бєлгородської області. Повідомлялося, що серед легіонерів поранених і загиблих немає.

"Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після", - говорилося в повідомленні.

Пізніше в оперативному штабі Бєлгородської області заявили, що російські прикордонники та інші силовики "вступили в бій на лінії розмежування".

Речник з питань комунікації російської опозиції та Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зазначив, що під час рейдів бійці "звільняють Росію від Путіна". Цього разу до місії долучені новобранці Легіону, для яких це буде перший бій з ворогом.

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