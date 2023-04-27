Для ефективнішого контролю захопленої території Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії", повідомив мер Мелітополя.

Народний депутат України двох попередніх скликань Євген Балицький, який підписав з президентом Росії Володимиром Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до Російської Федерації, отримав "совєтніка" - одіозного в Україні міністра освіти уряду Віктора Януковича Дмитра Табачника. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - написав Федоров.

Він зазначив, що для ефективнішого контролю захопленої території Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії".

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Доля проросійського Дмитра Табачника - що відомо

7 липня 2015 року Служба безпеки України оголосила екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника в розшук.

19 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції проти колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, в тому числі проти Табачника.

У листопаді 2022 року, за матеріалами СБУ, Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

9 січня 2023 року Офіс генерального прокурора повідомив, що накладено арешт на кошти колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, який втік з України разом з іншими соратниками екс-президента Віктора Януковича після Революції гідності.

Рішенням Вінницького міського суду арештовано сім земельних ділянок, розташованих в смт Козин Київської області, а також 144 тис. доларів. Землі належать матері екс-урядовця, арештовані кошти знаходилися на банківському рахунку самого підозрюваного.

Також, за даними слідства, колишній державний діяч організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів. Він діяв від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі російської Федеральної служби безпеки.

Як повідомляла Служба безпеки України, загальна сума арештованих активів Табачника перевищує 2 млн дол. 4 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, в тому числі екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

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