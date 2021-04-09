Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича і Азарова / Фото УНІАН

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкції щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.

Про це йдеться в указі президента України №151/2021 від 9 квітня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті документа.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Загалом під санкції потрапили 27 фізосіб:

  • екс-прем'єр-міністр Микола Азаров;
  • "міністр внутрішніх справ Криму" у період російської окупації Сергій Абісов;
  • самопроголошений голова "уряду Криму" Сергій Аксьонов;
  • колишній нардеп від "Партії регіонів" Олександр Бобков;
  • екс-начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Валерій Грицай;
  • російський політичний діяч Костянтин Затулін;
  • колишній керівник Севастопольського управління СБУ Петро Зима;
  • Андрій Іванцов;
  • начальник слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олег Кирилін;
  • колишнього нардеп від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко;
  • так званий "голова Державної ради Криму" у період окупації Володимир Константінов;
  • бізнесмен Сергій Курченко;
  • заступник командира полку "Беркут" Сергій Кусюк;
  • екс-міністр оборони Павло Лебедєв;
  • "голови" російської окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник;
  • керівник окупаційного російського "МВС" у Севастополі Олександр Поддубов;
  • "екс-прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська;
  • екс-генеральний прокурор Віктор Пшонка;
  • екс-міністр оборони Дмитро Саламатін;
  • екс-голова Національного банку Ігор Соркін;
  • екс-міністр освіти Дмитро Табачник;
  • Микола Ткаченко;
  • екс-заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян;
  • Микола Фіськов;
  • директор Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександр Черпицький;
  • Ольга Чичелімова;
  • екс-президент Віктор Янукович.

Санкції проти перелічених фізичних осіб запроваджені безстроково.

Читайте такожСуд арештував судно Медведчука, яке незаконно заходило до Криму

Санкції РНБО проти Януковича і Азарова

  • На засіданні, 19 березня, РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.
  • Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.
  • Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій