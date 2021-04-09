Санкції проти 27 колишніх українських посадовців запроваджені безстроково.

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкції щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.

Про це йдеться в указі президента України №151/2021 від 9 квітня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті документа.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Загалом під санкції потрапили 27 фізосіб:

екс-прем'єр-міністр Микола Азаров ;

; "міністр внутрішніх справ Криму" у період російської окупації Сергій Абісов ;

; самопроголошений голова "уряду Криму" Сергій Аксьонов ;

; колишній нардеп від "Партії регіонів" Олександр Бобков ;

; екс-начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Валерій Грицай ;

; російський політичний діяч Костянтин Затулін ;

; колишній керівник Севастопольського управління СБУ Петро Зима ;

; Андрій Іванцов ;

; начальник слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олег Кирилін ;

; колишнього нардеп від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко ;

; так званий "голова Державної ради Криму" у період окупації Володимир Константінов ;

; бізнесмен Сергій Курченко ;

; заступник командира полку "Беркут" Сергій Кусюк ;

; екс-міністр оборони Павло Лебедєв ;

; "голови" російської окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник ;

; керівник окупаційного російського "МВС" у Севастополі Олександр Поддубов ;

; "екс-прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська;

екс-генеральний прокурор Віктор Пшонка ;

; екс-міністр оборони Дмитро Саламатін;

екс-голова Національного банку Ігор Соркін ;

; екс-міністр освіти Дмитро Табачник;

Микола Ткаченко ;

; екс-заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян ;

; Микола Фіськов ;

; директор Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександр Черпицький ;

; Ольга Чичелімова ;

; екс-президент Віктор Янукович .

Санкції проти перелічених фізичних осіб запроваджені безстроково.

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Санкції РНБО проти Януковича і Азарова

На засіданні, 19 березня, РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.

Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.

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Автор: Олександр Топчій