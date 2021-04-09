Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкції щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.
Про це йдеться в указі президента України №151/2021 від 9 квітня.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті документа.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.
Загалом під санкції потрапили 27 фізосіб:
- екс-прем'єр-міністр Микола Азаров;
- "міністр внутрішніх справ Криму" у період російської окупації Сергій Абісов;
- самопроголошений голова "уряду Криму" Сергій Аксьонов;
- колишній нардеп від "Партії регіонів" Олександр Бобков;
- екс-начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Валерій Грицай;
- російський політичний діяч Костянтин Затулін;
- колишній керівник Севастопольського управління СБУ Петро Зима;
- Андрій Іванцов;
- начальник слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олег Кирилін;
- колишнього нардеп від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко;
- так званий "голова Державної ради Криму" у період окупації Володимир Константінов;
- бізнесмен Сергій Курченко;
- заступник командира полку "Беркут" Сергій Кусюк;
- екс-міністр оборони Павло Лебедєв;
- "голови" російської окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник;
- керівник окупаційного російського "МВС" у Севастополі Олександр Поддубов;
- "екс-прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська;
- екс-генеральний прокурор Віктор Пшонка;
- екс-міністр оборони Дмитро Саламатін;
- екс-голова Національного банку Ігор Соркін;
- екс-міністр освіти Дмитро Табачник;
- Микола Ткаченко;
- екс-заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян;
- Микола Фіськов;
- директор Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександр Черпицький;
- Ольга Чичелімова;
- екс-президент Віктор Янукович.
Санкції проти перелічених фізичних осіб запроваджені безстроково.
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Санкції РНБО проти Януковича і Азарова
- На засіданні, 19 березня, РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.
- Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.
- Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.
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