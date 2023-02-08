Зараз фахівці реалізують план відновлення й технічного обслуговування танків.

Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2 наступного місяця.

Як повідомляє міжнародне агентство Reuters, про це у середу під час виступу у парламенті країни оголосив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити (Україні - УНІАН) три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо", – сказав Кошта.

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Португалія допомагає Україні

У січні, на тлі рішень партнерів про постачання Україні танків Leopard 2, португальські ЗМІ повідомили, що офіційний Лісабон також може відправити кілька танків. На озброєнні Португалії є 37 Leopard 2, однак з них "повністю справні" тільки 12.

Кілька днів тому прем'єр Кошта підтвердив, що Португалія передасть Україні певну кількість танків Leopard 2, які у неї є.

Перед цим стало відомо про плани Португалії передати ЗСУ боєприпаси, медичне обладнання та 14 бронетранспортерів. Також у Міноборони Португалії погодилися навчати українських військових керувати західними танками.

В жовтні Португалія пообіцяла передати Україні вертольоти російського виробництва. Їх не можна експлуатувати в самій Португалії через санкції Євросоюзу.

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