Українські війська настільки придушили російську артилерію та інші протитанкові системи, що змогли перекинути техніку вперед.

Українські танки та інша бронетехніка вже діють на південь від останньої лінії головного оборонного рубежу окупантів, який нині проривають ЗСУ у Запорізькій області.

Про це повідомляють аналітики ISW з посиланням на геолоковані кадри від 21 вересня. Як зазначається, на них видно, що бронетехніка Сил оборони просунулась на південь від протитанкових ровів ворога і так званих "зубів дракона", які є частиною трирівневої оборони. ЗСУ вступили в обмежений бій на захід від Вербового, що за 18 км на південний схід від Орєхова.

За словами експертів, це перший зафіксований випадок використання бронетехніки українських військ поза трирівневою лінією оборони окупантів. Це вказує на те, що українці прорвали перші дві лінії цього ешелону достатньою мірою, щоб пропустити техніку через пролом.

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Аналітики припускають, що ЗСУ придушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед. Здатність українських військових доставляти бронетехніку до найпотужнішої російської лінії оборони, а також використовувати її біля підготовлених оборонних позицій противника є важливою ознакою прогресу в цьому контрнаступі.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області.

OSINT-аналітики з огляду на новини з поля бою заявляли, що ЗСУ вперше вивели важку техніку Strykers і Marders за межі протитранспортного рову і "зубів дракона".

Минулої доби російські окупанти вели наступальні дії на декількох напрямках фронту, але Сили оборони успішно відбили всі атаки.

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