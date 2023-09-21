ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Російські окупанти упродовж доби вели наступальні дії на декількох напрямках фронту, але Сили оборони успішно відбили всі атаки. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області, обстріляв з артилерії та мінометів райони понад 10 населених пунктів.

Водночас на Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Діброва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

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"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі заявили, що на Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Єлизаветівки Донецької області.

Крім того, на Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне та Старомайорське Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Львове, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - заявили в Генштабі.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення. Сили оборони України завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, але успіхів не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. Зокрема, протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

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