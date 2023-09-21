Зокрема, за укріплені оборонні споруди окупантів перейшли Strykers і Marders.

Важка техніка ЗСУ вперше подолала першу лінію Суровікіна - систему потужних укріплень у районі села Вербове Запорізької області.

Про це стверджують OSINT-аналітики з огляду на новини з поля бою. Twitter-акаунт imi оприлюднив відео, яке свідчить про те, що ЗСУ вперше вивели важку техніку Strykers і Marders за межі протитранспортного рову і "зубів дракона".

Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос зазначив, що важка техніка українці вперше подолала лінію Суровікіна.

Військовий аналітик Роб Лі також зауважив, що 82-га десантно-штурмова бригада України подолала оборонну лінію за допомогою броньованої машини Stryker, БМП Marder та БТР MaxxPro.

За даними Барроса, українська техніка на відео, ймовірно, їхала дорогою, яка була збережена при будівництві рову та прокладанні лінії із "зубами дракона". Це може свідчити про те, що ЗСУ розгромили оборону РФ на цій ділянці. Ймовірно, буде новий виток українського наступу на цьому напрямку.

Контрнаступ ЗСУ

За даними ISW, українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 20 вересня, але не досягли жодних заявлених або підтверджених успіхів. Північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, стверджували, що інтенсивність боїв знизилася до ранку 20 вересня поблизу Роботиного та Вербового.

Сили оборони України завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області.

За минулу добу захисники України знищили майже 500 російських окупантів.

Росіяни на Донбасі намагаються відновити свої позиції поблизу Андріївки, але всі їхні спроби виявилися марними.

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