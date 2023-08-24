Жертв з українського боку немає, противник зазнав втрат, каже глава держави.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішну спецоперацію, яку українська розвідка здійснила в тимчасово окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи означає українська спецоперація у Криму початок деокупації півострова, Зеленський зазначив, що наразі "зарано говорити про звільнення Криму".

"Так, це наші хлопці. Жертв з нашого боку немає. Це те, що я зміг телефоном обговорити з керівником ГУР МОУ", - сказав він.

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За словами президента, він очікує на детальну доповідь від очільника ГУР Кирила Буданова.

Спецоперація ГУР в Криму

Раніше сьогодні стало відомо, що спецпідрозділи українського Головного управління розвідки висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк у тимчасово окупованому Росією Криму.

Між українськими розвідниками та окупантами зав’язався бій, внаслідок якого росіяни втратили певну кількість особового складу та техніки. Таку інформацію озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, українські військові залишили півострів без втрат. У ГУР заявили, що "всі цілі та задачі виконано". Крім того, на півострові знову замайорів державний прапор.

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