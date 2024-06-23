За його словами, на цьому напрямку таку "жирну" здобич вполювати дуже складно.

На Таврійському напрямку російські окупанти зазнали чергових значних втрат у човнах.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. За його даними сьогодні українські військові знищили плавзасоби та "жирну" здобич загарбників.

"Мінус 5 човників і не менш "жирна" здобич - два "Гради" БМ-21 (хто знає, той розуміє, наскільки їх важко вполювати) на Таврійському напрямку", - деталізував Плетенчук.

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На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині російські окупанти здійснили 14 безуспішних штурмів у районі населеного пункту Кринки. За даними начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, цього села вже фактично немає, але українські морпіхи продовжують заходи з утримання позицій.

"Українські морпіхи тримаються на позиціях. Хоча насправді, це пекельна робота – там фактично немає населеного пункту, який називався Кринки. І закріпитися там насправді важко, тому що по факту укриття вже нема. Тобто, виключно, на характері, на досвіді та, відповідно, на взаємодії, тримаються українські морпіхи, але вони свої задачі виконують", - наголосив Плетенчук.

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