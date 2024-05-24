У ЗСУ розкрили останні втрати окупантів.

У районі населеного пункту Кринки, що на лівобережжі Херсонщини, тривають бої. Вчора з’явилася неофіційна інформація, що ЗСУ залишили селище та покращили позиці.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що там гаряче та є певні успіхи. "В нашій зоні відповідальності найбільш жваві події відбуваються саме на Херсонщині, це, якщо не враховувати активності ворога щодо обстрілів, а брати безпосередньо бойові зіткнення. Так, якщо на Старомайорське та Роботине вчора було по одному штурму, то на Кринки - 9. Але всі вони були безуспішні. Ворог був вимушений відступити на свої позиції, зазнавши відповідних втрат", - розповів він.

Загалом протягом доби отримано підтвердження про те, що на Оріховському та Херсонському напрямку поменшало на 98 загарбників, також вони втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки - реактивну систему залпового вогню, 7 гармат, 2 міномети, 22 одиниці автобронетехніки, 3 човни тощо. Також знищено польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА та бліндаж противника.

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За словами Плетенчука, зараз не можна сказати, що на цій ділянці фронту відбулися якісь суттєві зміни. "Морські піхотинці продовжують "стояти", мають успіхи. Можна сказати, що ситуація залишається досить напруженою, але контрольованою", - наголосив Плетенчук.

За його даними, російські загарбники деякий час навіть не намагаються повернути собі острів Нестрига, який наприкінці квітня підрозділи ЗСУ взяли під свій контроль. Спікера також попросили прокоментувати ситуацію у тимчасово окупованому Криму, зокрема – інформацію про вибухи нібито у районі аеродромів, про що повідомляли у соцмережах. Плетенчук сказав, що ситуація наразі уточнюється.

"Є розуміння, що щось там у черговий раз відбулося. Наразі ворог це не коментує, але думаю, що згодом стане відомо. Ситуація потребує верифікації, тому що про такі події завжди досить складно отримати підтвердження, - додав Плетенчук.

За його даними, накопичення, або створення наступальних угрупувань ворога на території півострова наразі не спостерігаються, як й різких змін у стані та положенні там російських підрозділів. Водночас, як уточнив спікер, пересування у Криму певної військової техніки загарбників є, але подібні дії тривають постійно. "Тому, що треба поповнювати запаси, оновлювати особовий склад, вивозити загиблих та поранених. Тому рух там є постійно", - пояснив він.

Окрім того, Плетенчук прокоментував ситуацію на Одещині, зокрема, чи існує небезпека для регіону з боку невизнаної ПМР. На його думку, чутки про можливу атаку з вказаної території, де багато років перебувають певні військові підрозділи РФ, це розхитування ситуації ворожими пропагандистами. Плетенчук запевняє, що, по-перше, на території ПМР немає у відповідній кількості ворожих сил, які могли б здійснити наступальні дії. По друге, росіяни там відрізані від постачання, у них відсутні логістичні можливості щодо перекидання додаткових сил тощо.

"Звісно, ситуацію потрібно контролювати на цій ділянці. Ми її контролюємо. Звісно, ми розраховуємо, що цей ворог здатен, в принципі, на будь-які дії. Але сказати, що там ситуація загострена, я не готовий. У західній частині Одеської області ситуація так само залишається стабільною", - підсумував спікер.

Війна в Україні: останні новини з півдня

Як повідомляв УНІАН, вчора деякі українські військові Telegram-канали писали, що ЗСУ вийшли з Кринок, просунулися та перейшли на більш укріплену територію на лівому березі.

Сьогодні вночі зазнали ракетного обстрілу Сімферопольський район і місто Алушта. Окупаційна влада заявила, що внаслідок удару загинули двоє "випадкових перехожих", в у районі Алушти "зафіксовано влучання по порожньому об'єкту господарського призначення".

У РФ стверджують, що над півостровом збито три ракети ATACMS, а морська авіація знищила в Чорному морі три безекіпажні українські катери. Однак українські Telegram-канали пишуть, що під Алуштою ціллю був об'єкт зв'язку в одній із військових частин РФ.

За даними партизанів, уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське, у військовій частині ФСБ у селищі Семидвір'я сталася пожежа.

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