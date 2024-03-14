Також нейтралізовано 319 безпілотників та уражено 32 одиниці техніки ворога.

На Таврійському напрямку за минулу добу Силами оборони України знешкоджено понад 400 російських загарбників.

Про це бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив в Telegram. Зокрема, у зоні відповідальності військ "Таврії" обстановка напружена, але контрольована. Українські воїни продовжують ведення оборонної операції.

"За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень. Російський агресор завдав 26 авіаударів, вчинив 866 обстрілів та 80 ударів дронами-камікадзе", - відзначив Тарнавський.

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Він додав, що загальні втрати росіян за минулу добу склали:

в живій силі - 408 осіб (убитими й пораненими; також 1 окупант був узятий в полон);

в озброєнні та військовій техніці - 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки);

нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника.

Втрати РФ на війні в Україні

Сили оборони України за минулу добу, 13 березня, знешкодили 970 російських загарбників. Також було уражено 11 артилерійських систем та 5 танків.

Як зауважив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков, у російських загарбників зменшується мобілізаційний ресурс серед представників національних меншин через втрати на фронті у війні проти України.

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