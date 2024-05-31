Кринків фактично немає: Плетенчук розповів, у якому 'пеклі' тримаються морпіхи

На село, яке майже зруйновано, минулої доби було 14 ворожих штурмів.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині російські окупанти здійснили 14 безуспішних штурмів у районі населеного пункту Кринки – за даними начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука, цього села вже фактично немає, але українські морпіхи продовжують заходи з утримання позицій. Про це Плетенчук розповів у ефірі темарафону.

За його словами, здебільше окупанти намагаються штурмувати населений пункт Кринки. Зокрема, минулої доби була величезна кількість атак - 14, але вони були безуспішні.

"Українські морпіхи тримаються на позиціях. Хоча насправді, це пекельна робота – там фактично немає населеного пункту, який називався Кринки. І закріпитися там насправді важко, тому що по факту укриття вже нема. Тобто, виключно, на характері, на досвіді та, відповідно, на взаємодії, тримаються українські морпіхи, але вони свої задачі виконують", - наголосив Плетенчук.

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Він додав, що загалом у зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог здійснив 23 штурми: окрім 14-ти на лівобережжі Херсонщини (Кринки), ще 9 було на Оріхівському напрямку - у районі Старомайорського, Малої Токмачки та Новоандріївки.

"Як ви бачите, є тенденція до загострення", - констатував Плетенчук.

Він додав, що останнім часом, попри загальне загострення на лінії фронту, та на те, як гаряче на Таврійському напрямку, була лише одна спроба ворога висадитися на острів Нестрига, який наприкінці квітня взяли під контроль ЗСУ.

"Це невдала спроба поліпшити своє тактичне положення. Тому ще це дає можливість наблизитися до наших позицій, до населених пунктів на правобережжі. Відповідно, звідти легше вести саме мінометний вогонь, або керувати FPV-дронами – збільшити їхній радіус дії. Тому це (острів – УНІАН) їм цікаво, але таких спроб небагато", - розповів речник.

За даними Сили оборони півдня, протягом минулої доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб. Також ворог втратив 24 одиниці озброєння та військової техніки: 6 гармат; вогнеметну систему "Солнцепьок"; 6 одиниць авто-бронетехніки; інженерну машину мінного розгородження; 5 розвідувальних БпЛА; 3 станції радіоелектронної боротьби; термінал супутникового зв’язку "Starlink"; камеру відеоспостереження. Знищено місце зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Бої на Херсонщині

Нагадаємо, на лівобережжі Херсонщини російські окупанти після довготривалої паузи пішли на штурм острова Нестрига, який має для них стратегічне значення. Зокрема, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук констатував, що є загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Зокрема, 29 травня було 19 спроб штурмів: з них 12 - на Оріхівському напрямку, на лівобережжі - 7 штурмів, з них був навіть один на острів Нестрига, та 6 - на Кринки.

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