Протитанкова ракета Javelin має вогневу міць дюжини безпілотників.

З великої кількості відеороликів, на яких зображені бої в Курській області, легко зробити висновок, що вибухові fpv-безпілотники відповідальні за виведення з ладу більшості російської бронетехніки.

Однак, як пише аналітик Forbes Девід Акс, цей висновок може бути помилковим. Fpv-дрони передають відео в реальному часі своїм операторам, тому існує безліч доказів їхніх ударів. Але ці свідчення не відповідають реальності на землі в Курській області, зазначає він.

"Реальність полягає в тому, що за багато ударів по російських машинах відповідають команди протитанкових ракет, а не оператори безпілотників", - пише Акс.

Відео дня

За словами оператора безпілотника Kriegsforscher, у його секторі за два дні російських штурмів 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк втратив 17 бронемашин, і більшість із них було знешкоджено мінами або протитанковими керованими ракетами Javelin чи "Стугна-П". Як зазначив Kriegsforscher, тільки приблизно 10-15 відсотків бронетехніки були знищені fpv-дронами під час руху.

Як зазначає Акс, за всієї своєї зростаючої складності та зростаючої майстерності операторів, українські fpv-безпілотники все ще не володіють руйнівною силою, яку можна порівняти з ПТРК Javelin.

"За потужністю вибуху 35-фунтовий Javelin еквівалентний дюжині безпілотників FPV", - підкреслює він.

Курська область - нововсти

Раніше в АТЕШ повідомили, що росіяни перекидають у Курську область китайські баггі, це може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій.

Військовий експерт Роман Світан повідомив, що ЗСУ мають успіхи на Курщині, а росіяни застрягли на "дорозі смерті". За його словами, Сили оборони просунулися на захід від Суджі.

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