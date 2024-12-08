За словами Світана, Сили оборони просунулися на захід від Суджі.

Збройні сили України мають успіхи у Курській області РФ. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

За його словами, Сили оборони просунулися на захід від Суджі, і нині вже йдеться про вихід до траси на Льгов. Саме в цьому районі ЗСУ, скоріше за все, вдалося взяти під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину.

"Росіяни зараз в основному намагаються з північного заходу перерізати основну трасу, яка живить наше північне угруповання, намагаючись вийти в районі Зеленого Шляху. Але вони вже не вперше потрапляють на "дорогу смерті". Разом з тим наші військові далі рухаються у бік Льгова", - розповів аналітик.

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Світан також підкреслив, що в українських військових є завдання взяти під контроль лівий берег Сейму - це важливо для того, аби створити певну зону безпеки. Крім того, одним із головних завдань ЗСУ є змусити російське командування перекинути туди війська зі східного фронту в Україні:

"Росіяни намагаються заходити з боку Снагості, з південного заходу, тобто намагаються там рухатись завдяки перепадам висот. По Курському напрямку у нас зараз йдуть успішні бойові дії".

Ситуація у Курські області РФ - останні новини

На Курщині ЗСУ знов вдається розширювати підконтрольні території та повертати позиції. Про це повідомив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Він зазначив, що українські війська починають відвойовувати позиції, з яких їх було 2-4 тижні тому відсунуто.

Також УНІАН повідомляв, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українські бригади, які ведуть бої у Курській області Росії та повідомив головну задачу української операції у цьому регіоні.

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