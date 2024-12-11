Ліквідовано майже два десятки російських десантників.

У Курській області РФ, частину якої контролюють підрозділи ЗСУ, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського разом із побратимами знищили чотири російські броньовані машини десанту разом з окупантами.

"Черговий мʼясний день для російського ВДВ на Курщині. Два механізовані накати розбиті миколаївськими морпіхами у співпраці з дружніми підрозділами. Вогневими засобами бригади знищено чотири одиниці БМД-2 та 17 ворожих десантників", - йдеться у повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ.

Морпіхи показали на відео, як знищують БМД з десантом. Зокрема, на запису можна побачити, як російська техніка пересувається по місцевості, раптом стається влучання - і вона починає горіти.

На відео, як пояснюють у ВМС, дві бойові машини саме висуваються на українські позиції. Однак дорогою в них влучають боєприпаси. Після ураження з однієї з машин вибігають солдати та тікають якомога далі від техніки. Ще одну броньовану машину росіяни, ймовірно, намагалися заховали у посадці, але українські морпіхи уразили її й там. Судячи з відео, майже нікому з екіпажів БМД вціліти не вдалося.

36-а окрема бригада морської піхоти і бої на Курщині

Раніше на Курщині бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ. Під вогонь українців потрапила штурмова група ворога, з квадроциклами тощо. Зафіксовано, як російські солдати пересуваються нижче рівня землі - спеціально обладнаними окопами, але українські морські піхотинці вирахували їх і там.

Йшлося, що десантники атакували позиції миколаївських морпіхів малими групами піхоти на квадроциклах. У результаті українці знищили 2 квадроцикли FPV-дронами. Залишки піхоти ворога дійшли до укріплень, де були розбиті артилерією та ударними дронами. Загалом втрати штурмовиків РФ в тому бою становили 16 осіб убитими й 29 - пораненими.

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