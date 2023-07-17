Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на новий вибух на Кримському мосту.
"Мені нічого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "будуть бити ще". Будуть бити ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що договорнячків не буде, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба перемагати", - написав він.
Вибух на Кримському мосту - деталі
Рано вранці 17 липня на Кримському мосту після вибуху обрушився один з прольотів, рух транспорту повністю зупинено.
Нічний інцидент з незаконним Кримським мостом - це результат спеціальної операції, проведеної спільно Військово-Морськими силами ЗСУ та СБУ. Про це виданню РБК-Україна розповіли джерела в Службі безпеки.
Спікер армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що в Кримський міст міг потрапити "Шахед", який росіяни запускали по території України.
Удар по Кримському мосту - це гарна новина для України, можна лише порадіти такій ситуації. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Гнат в ефірі телемарафону.