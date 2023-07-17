Гіркін заявив, що йому нічого додати до того, що написав він після минулої атаки на Кримський міст.

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на новий вибух на Кримському мосту.

"Мені нічого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "будуть бити ще". Будуть бити ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що договорнячків не буде, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба перемагати", - написав він.

Вибух на Кримському мосту - деталі

Рано вранці 17 липня на Кримському мосту після вибуху обрушився один з прольотів, рух транспорту повністю зупинено.

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Нічний інцидент з незаконним Кримським мостом - це результат спеціальної операції, проведеної спільно Військово-Морськими силами ЗСУ та СБУ. Про це виданню РБК-Україна розповіли джерела в Службі безпеки.

Спікер армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що в Кримський міст міг потрапити "Шахед", який росіяни запускали по території України.

Удар по Кримському мосту - це гарна новина для України, можна лише порадіти такій ситуації. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

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