"Води нема, моста нема, туристів нема. І хоч каміння з неба", - зіронізував Ігнат.

Удар по Кримському мосту – це хороша новина для України, можна лише порадіти такій ситуації. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Тут можна хіба що порадіти такій ситуації, тому що води нема, моста нема, туристів нема. І хоч каміння з неба", - пожартував Ігнат, натякаючи на лозунг загарбників у 2014 році під час окупації Криму ("хоть камни с неба, главное, мы дома" – УНІАН).

Водночас він зазначив, що з приводу цієї події "можете не тероризувати речників, ніхто вам нічого не скаже, тому що ніколи це не коментують".

Ігнат зазначив, що Україна має ще одну хорошу новину – США сприятимуть підготовці українських пілотів на F-16, тож ця подія плюс те що відбувається з Кримським мостом – це хороші новини для нас.

Удар по Кримському мосту - що відомо

Сьогодні вранці стало відомо про руйнування прольоту Кримського мосту, було повністю зупинено рух транспорту. Росіянам рекомендували ибирати альтернативний сухопутний маршрут через через окуповані українські території.

За даними деяких джерел у правоохоронних ораганх, ця операція - результат спеціальної операції Військово-морських сил ЗСУ та СБУ.

Україна не підтверджує свою причетність до ранкових вибухів на мосту, водночас у ГУР зазначили, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

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