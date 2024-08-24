Уповільнити армію можна за допомогою "глибокої оборони", зазначив експерт.

Триває повномасштабна війна в Україні, і українська сторона, можливо, спробує розширити підконтрольну їй територію в Росії, і тому не створює оборонних споруд у Курській області.

Чиновник із Пентагону (Міноборони США) на умовах анонімності розповів The New York Times, що "Україна може спробувати побудувати оборонні позиції ще глибше в Росії, розширивши захоплену нею територію".

"Чиновник Пентагону заявив, що затримка України щодо будівництва оборонних укріплень не обов'язково означає, що Київ не має наміру утримувати територію в Росії...", - наголошується у матеріалі.

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За словами старшого віце-президента Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, якщо не захищати звільнену територію за допомогою траншей і мін, то утримати її "буде практично неможливо". "Війна показала нам, що уповільнити армію можна за допомогою "глибокої оборони", - заявив він.

У центрі уваги Курська область - що вже повідомлялося про операцію українців

Збройні сили України на початку серпня почали рухатися вперед на Курщині та звільнили понад 90 російських населених пунктів. Видання The Wall Street Journal з'ясувало, що українські воїни наближаються до того, щоб узяти в оточення приблизно 3 тисячі російських окупантів, які перебувають між кордоном України та річкою Сейм.

За відомостями аналітиків DeepState, наприкінці місяця наші захисники продовжували наступальні дії в Курській області. 24 числа експерти повідомили, що ЗСУ мають успіх на схід від міста Суджа.

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