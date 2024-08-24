Росіянам вдалося просунутися біля двох населених пунктів, стверджують експерти.

Українські воїни продовжують наступальну операцію на території Курської області РФ та мають новий успіх.

Водночас російські загарбники просунулися у Покровському районі Донецької області - біля селища Гродівка та міста Новогродівка, повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що 23 серпня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомляв про активізацію інтенсивності атак з боку росіян, у тому числі на Покровському напрямку.

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"Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі…", - поділилися також у DeepState.

Триває повномасштабна війна в Україні - що вже повідомлялося про ситуацію на Курщині

ЗСУ розпочали наступальні дії в Курській області на початку серпня і вже взяли під контроль понад 90 населених пунктів регіону. На Курщині створили військову комендатуру.

Видання The Wall Street Journal дізналося, що наші захисники наближаються до того, щоб між кордоном України та річкою Сейм взяти в оточення приблизно 3 тисячі російських загарбників.

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