Голова ГУР – одна з ключових цілей для Росії.

На очільника української розвідки Кирила Буданова було здійснено більше 10 спроб замаху

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді", Буданов – одна з ключових мішеней для Кремля.

"Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є Російська Федерація. Так, Буданов одна з важливих цілей для "руского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна", - сказав Юсов.

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Однак Буданов і сам розуміє, чому він є важливою мішенню для Росії. Для його захисту вживаються усі належні застережні заходи.

"Він це чудово усвідомлює і в принципі, як публічно коментував, вважає, що це добра оцінка, значить, робота ведеться в правильному напрямку. Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", - додав Юсов.

Представник розвідки також заявив, що ГУР продовжуватиме робити свою роботу, не зважаючи на замахи на членів розвідки чи ракетні удари.

Росіяни намагаються ліквідувати Буданова: що відомо

У березні суд виніс вирок колаборанту, котрий мав завдання вбити міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. За ліквідацію кожного з них йому пообіцяли нагороду по 100 тисяч доларів.

Нещодавно російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про начебто "вбивство" Кирила Буданова. Прокремлівські рупори переконували, що голова ГУР загинув від ракетного удару.

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