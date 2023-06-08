На очільника української розвідки Кирила Буданова було здійснено більше 10 спроб замаху
Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді", Буданов – одна з ключових мішеней для Кремля.
"Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є Російська Федерація. Так, Буданов одна з важливих цілей для "руского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна", - сказав Юсов.
Однак Буданов і сам розуміє, чому він є важливою мішенню для Росії. Для його захисту вживаються усі належні застережні заходи.
"Він це чудово усвідомлює і в принципі, як публічно коментував, вважає, що це добра оцінка, значить, робота ведеться в правильному напрямку. Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", - додав Юсов.
Представник розвідки також заявив, що ГУР продовжуватиме робити свою роботу, не зважаючи на замахи на членів розвідки чи ракетні удари.
Росіяни намагаються ліквідувати Буданова: що відомо
У березні суд виніс вирок колаборанту, котрий мав завдання вбити міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. За ліквідацію кожного з них йому пообіцяли нагороду по 100 тисяч доларів.
Нещодавно російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про начебто "вбивство" Кирила Буданова. Прокремлівські рупори переконували, що голова ГУР загинув від ракетного удару.