За його словами, відповідь Україні скоро всі побачать.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що чергова спроба терористичних дій РФ вкотре зазнала поразки.

Він виступив зі зверненням після спроби Росії атакувати нашу державу балістичними ракетами сьогодні вдень, йдеться у Telegram-каналі ГУР.

"Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", ― заявив керівник української воєнної розвідки.

Буданов наголосив, що росіяни дуже скоро пошкодують про цю атаку. Відповідь від України "скоро всі побачать".

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", ― підсумував очільник ГУР.

Ракетна атака 29 травня

Сьогодні вранці Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що вночі росіяни запустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та близько 35 ударних безпілотників. Українська ППО знищила 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 дронів типу "Шахед" та один розвідувальний дрон.

Вже вдень країна-агресор знов атакувала Україну - цього разу ціллю стала Київська область. Ворог запустив 11 ракет типу "Іскандер-М" (балістика) та "Іскандер-К" (крилата ракета). Всі ворожі ракети ліквідували захисники України.

Вас також можуть зацікавити новини: