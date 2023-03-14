Вирок оголосив Печерський районний суд м. Києва.

У вівторок, 14 березня 2023 року, суд виніс вирок ворожому агенту, який служив в "ЛНР" та планував вбивства українських громадян на замовлення російських спецслужб. Зокрема, він планував убивства міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою м. Києва до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за обвинуваченням у державній зраді, готуванні до вчинення вбивства на замовлення та участі у непередбачених законом збройних формуваннях", - повідомляє Київська міська прокуратура.

Вирок оголосив Печерський районний суд м. Києва. Зазначається, що у суді прокурором було доведено, що у 2014 році мешканець Луганської області підтримав збройну агресію РФ проти України та брав участь у бойових діях на боці на боці окупантів у лавах так званої "народної міліції "ЛНР".

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"Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну обвинувачений був завербований представниками Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Від своїх російських кураторів він отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів, яке українські правоохоронці попередили", – додали в прес-службі прокуратури.

При цьому цей злочин мав стати "тестом" перед організацією вбивств публічних осіб та представників держави. Зокрема він планував замах на міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших відомих осіб.

"За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США. У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації обвинувачений був затриманий на території Волинської області. Під час судового розгляду чоловік свою вину визнав повністю", – наголосили в прокуратурі.

Замах на Буданова та Резнікова

У серпні 2022 року знешкодили диверсійну групу, яка готувала убивство керівника розвідки Кирила Буданова та очільника Міноборони Олексія Резнікова. За завданням координатора з Москви один зі зловмисників підшуковував кілера, стати яким погодився житель Києва.

Пізніше зʼясувалося, що чоловік – мешканець Луганщини, який підтримував російську агресію ще з 2014 року та брав участь у бойових діях проти України.

Деталями затримання поділився очільник СБУ Василь Малюк. Він наголосив, що такі випадки – не одиничні.

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