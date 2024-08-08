В Офісі президента України наголошують, що Росія повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь.

Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати на факти тортур українських військовополонених, що вчиняють росіяни, і вжити рішучих заходів для припинення цих злочинів.

Про це йдеться у дописі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram. Він зазначив, що глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніел Белл вже зробила заяву щодо цього. За її словами, російська влада застосовує тортури до українських військовополонених від самого початку допитів. Такі дії РФ є воєнним злочином і порушенням статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, наголосила Белл.

"Міжнародна спільнота має засудити такі дії і вжити рішучих заходів для припинення цих воєнних злочинів, а також притягнути винних до відповідальності. Формула миру Президента Володимира Зеленського має пункт 7 про відновлення справедливості. РФ має бути притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи агресію, якою порушено Статут Організації Об'єднаних Націй, а також за будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини", - пише Єрмак.

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ВІн підкреслив, що Росія повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включаючи відшкодування шкоди, в тому числі будь-якої шкоди, завданої такими діяннями.

Днями в соцмережах з’явилась інформація про вбивство українського військового та його розчленування російськими військовими. В пресслужі Офісу генпрокурора України відреагували на цю інформацію - розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографій з ймовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову та кінцівки.

Омбусен наголосив, що що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними. Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ.

Також наприкінці липня стало відомо про смерть у російському полоні військовополоненого з "Азову". Заступник командира бригади Святослав "Калина" Паламар інформував, що військовополонений з "Азова" Олександр Іщенко помер у СІЗО Ростова-на-Дону від завданих йому травм. Паламар опублікував документ із результатами судмедекспертизи, який підтверджує факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. В ньому зазначено, що смерть військового настала від шоку внаслідок множинних переломів ребер та закритої тупої травми грудної клітки через "контакт з тупим предметом".

Зафіксовані вже численні випадки жорстокого вбивства українських військовополонених росіянами. Одне з наймасовіших, про яке відомо зараз, - це підрив бараку з "азовцями" в Оленівці у ніч на 29 липня 2022 року. Під час теракту загинули понад 50 українських військовополонених, ще десятки дістали поранення.

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