Лубінець про катування полонених: Таких випадків дуже багато, маленька частина стає публічною

Раніше у мережі з'явилося відео, як на Харківському напрямку російські військові знущаються над українськими військовополоненими.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що на Харківщині російські загарбники скоюють воєнні злочини стосовно українських військовополонених.

Про це повідомив омбудсмен Лубінець в ефірі інформаційного марафону. Омбудсмен прокоментував відео, яке поширюється у соціальних мережах, яке засвідчує знущання над українськими військовополоненими з боку російських військових.

Він наголосив, що у публічний простір потрапляє лише маленька частина випадків жорстокого поводження, катувань і страт, які скоюються російськими військовими відносно українських військовополонених. За його словами, у російській армії ці злочини скоюються на системній основі.

Відео дня

"Насправді, ті випадки, страти, побиття або катування наших військовополонених, які стають публічними - це маленька частина з тих даних, які я отримую кожного дня. Дуже маленька частина. У нас дуже велика проводиться робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. Навіть, у цьому випадку, вже вдалось встановити цього автора відео. Це Кіпрін Алєксєй, який воює проти України з 2014 року", - наголосив Лубінець.

За даними Уповноваженого, росіянин Кіпрін представляє або воює у складі так названого угрупування "Русич", яке відзначається максимально жорстоким поводженням з українськими військовополоненими.

"Я проінформував офіційно міжнародні організації, у першу чергу Організацію Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб вони зафіксували офіційно факти жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Це є порушення Женевських конвенцій. Це є скоєння воєнного злочину. Це не просто повинні бути зафіксовані факти. Це, так само, повинні бути відкриті кримінальні провадження. Ми сподіваємося, що колись Міжнародний кримінальний суд, у тому числі на підставі неналежного поводження з українськими військовополоненими, не просто відкриє провадження, а й видасть теж ордери на арешт вище військово-політичне керівництво Російської Федерації", - наголосив Лубінець.

Також він сказав, що офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів.

Омбудсмен додав, що практично усі українські військовополонені, які повертаються з полону, розповідають про нелюдська умови тримання, тортури, ненадання води, їжі, медичного забезпечення. "Ця система продовжує працювати безкарно, і на мій погляд, без жодної ефективної реакції з боку міжнародної спільноти", - зазначив Лубінець.

Він додав, що у першу чергу критично відноситься до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста. "Саме їхня робота повинна забезпечити дотримання прав українських військовополонених. Якщо вони 10 років кажуть, що нас просто росіяни не допускають до місць тримання українських військовополонених, то, на мій погляд, це підіграє Російській Федерації. На жаль, це така, знаєте, страусина позиція МКЧХ, допомагає РФ уникати відповідальність за подібні злочини", - підкреслив Лубінець.

Воєнні злочини окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила провадження у зв’язку з жорстоким поводженням росіян над українськими військовополоненими на Харківському напрямку за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що на відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

Аналітики проекту OSINT Бджоли та evocation.info встановили особу воєнного злочинця, який знущався над українськими військовополоненими у Харківській області. До знущань над полоненими воїнами ЗСУ причетний російський лейтенант Олексій Кіпрін із позивним "Барс" — колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ Русич. У Кіпріна є двоє малолітніх синів. Сім'я мешкає в місті Красноє Село біля Санкт-Петербурга.

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