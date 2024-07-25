Під час теракту у в'язниці загинули понад 50 українських військовополонених, ще десятки дістали поранення.

Дані понад дюжини військовополонених, які вижили, слідчих і сімей загиблих, а також внутрішній аналіз ООН, вказують на Росію як на винуватця теракту в колонії в Оленівці.

Нагадаємо, РФ раніше звинуватила Україну в завданні ударів по своїх же військовополонених ракетами, поставленими США.

Як пише видання AP у своєму матеріалі, з 193 українців, які перебували в колонії, додому повернулися менше двох десятків. "Вранці 27 липня 2022 року російські охоронці зібрали групу ув'язнених і відвели їх у промислову частину колонії, подалі від решти п'яти бараків для військовополонених. Їх відвели в будівлю зі шлакоблоків із бляшаним дахом. Там було 100 ліжок без матраців і з наспіх виритим туалетом", - пише видання з посиланням на слова тих, хто вижив.

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Того ж дня охоронці рили собі окопи, а на наступний перенесли пост охорони і вдягнули бронежилети та каски, чого раніше не робили. Коли вночі стався вибух, вогонь охопив будівлю. Один свідок згадує, що охоронці стояли і сміялися, кидаючи ганчірки і ліхтарики в панікуючих українців. А наступного дня тих, хто вижив, ізолювали від решти військовополонених у колонії.

Як зазначило видання, внутрішній аналіз ООН засвідчив, що їх ізолювали спеціально, щоб вони не розповіли іншим у колонії про те, що сталося тієї ночі, оскільки деякі ув'язнені мали доступ до мобільних телефонів і мали прямий контакт з Україною.

Згідно з аналізом ООН, іншу частину українських військовополонених відправили до розбомблених бараків і наказали прибрати уламки та тіла, що залишилися. За дві години цю групу відправили до найближчого бараку, і дехто бачив, як люди в камуфляжі приносили коробки з боєприпасами до місця вибуху і клали фрагменти HIMARS на лавку неподалік.

Невдовзі прибули російські чиновники в супроводі російських журналістів, чиї фотографії викривлених, обвуглених двоярусних ліжок, фрагментів HIMARS і тіл, які лежать на сонці, розлетілися по всьому світу.

Українці, які були в сусідньому бараку, розповіли, що після того, як усі пішли, люди в камуфляжі прибрали все по ящиках і зникли.

Місія ООН для розслідування цього теракту була розформована 5 січня 2023 року, оскільки жодного разу не відвідувала колонію.

Окрема Місія з моніторингу прав людини в Україні, яка базувалася в країні з 2014 року, не стала чекати. Команда вивчила показані на російському телебаченні свідчення 16 тих, хто вижив, яких доправили в лікарню, вивчила публічні зображення з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських чиновників, які відвідали в'язницю.

В одному зі звітів Місії зазначено, що атака відбулася зі сходу на захід. Російська територія розташована на схід від окупованого Донецька. Однак ООН не стала публічно звинувачувати Росію.

Інших же активних міжнародних розслідувань цього теракту більше не ведеться, а для українського сдідства це є одним із десятків тисяч військових злочинів росіян. Це порушує ширші питання про те, чи зможуть коли-небудь постати перед судом ті, хто скоїв злочини на окупованих територіях.

За словами Тараса Семківа з відділу з військових злочинів Генеральної прокуратури України, розслідування триває. Тепер завдання полягає в тому, щоб ідентифікувати використану зброю в надії, що це допоможе з'ясувати, хто замовив напад. Семків сказав, що розслідування звузило версію до трьох версій: артилерія, закладена вибухівка або гранатомет.

Семків повідомив, що жоден міжнародний слідчий не запитував інформацію у Генпрокуратури після загибелі військовополонених у Оленівці, включно зі створеною, а потім розформованою місією ООН. Він сказав, що початковий оптимізм з приводу місії згас, щойно стало зрозуміло, що вона взагалі не проводитиме розслідування, якщо не матиме доступу до в'язниці.

Родичі зниклих безвісти з розбомблених казарм кажуть, що тепер самі в пошуках відповідей.

Теракт у Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в Донецькій області стався вибух. Унаслідок було зруйновано будівлю, у якій окупанти утримували виведених із території "Азовсталі" в Маріуполі українських військовополонених. Боєць "Азова" Анатолій Єгоров із позивним "Комуніст" розповідав, що ворог підірвав у бараках, де утримували захисників України, фугаси.

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