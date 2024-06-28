Трамп пообіцяв, що зробить так, що "війна була вирішена між Путіним та Зеленським", а Байден назвав заяви опонента щодо протистояння в Україні "дурницями".

Президент США Джо Байден і екс-президент та кандидат на посаду американського лідера Дональд Трамп провели перші теледебати перед виборами нового очільника Штатів. Політики, зокрема, висловилися про війну в Україні - Трамп "проїхався" по ультиматумах російського диктатора Володимира Путіна Україні, а Байден назвав нову загрозу з боку Росії у разі поразки нашої держави.

Дебати транслював, у тому числі CNN. У Трампа запитали, чи прийнятні для нього путінські умови для завершення протистояння в нашій державі, і він відповів так - "Ні, вони неприйнятні". Кандидат у президенти США також сказав, що протистояння між Україною та РФ не мало б початися.

"Що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, якого поважав Путін, то він би ніколи не вдерся в Україну", - стверджував він. Політик пообіцяв, що зробить так, що "війна була вирішена між Путіним та Зеленським (український президент Володимир Зеленський, - Ред.)". Трамп не відповів чітко, чи згодиться на те, щоб росіяни зберегли вже захоплені українські землі, якщо завдяки цьому війна завершиться.

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Байден розкритикував слова Трампа щодо війни в Україні. За словами президента Штатів, у житті він ніколи "не чув стільки дурниць". Нинішній лідер американців також попередив, що у разі перемоги Росії в Україні, є ризик того, що росіяни можуть піти на інші держави, зокрема, на Білорусь та Польщу.

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Дебати Трамп - Байден проходили в Атланті (штат Джорджія). Західні ЗМІ зазначали, що Байден найстаріший президент США - йому 81 рік, а Трамп, якому 78, був одним із найстаріших очільників американської держави.

Трампу приписували зв'язки з РФ. Він не раз робив скандальні заяви щодо війни РФ проти нашої держави. Зокрема, говорив, що вторгнення Росіян нібито спровокували наміри Києва приєднатися до НАТО.

Варто зазначити, що Володимир Путін висунув такі ультиматуми для завершення протистояння в Україні - захотів, щоб українська сторона відмовилася від Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Київ відкинув таку "мирну ініціативу".

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