Перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в передвиборчих перегонах на пост президента США відбудуться ввечері в четвер в Атланті, штат Джорджія.

Президент США Джо Байден і колишній глава Білого дому Дональд Трамп підготувалися до зіткнення з високими ставками під час перших президентських дебатів кампанії 2024 року в четвер, намагаючись переконати скептично налаштовану націю щодо своєї здатності обох ввійти у нову каденцію. Про йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Очікувалося, що дебати в студії CNN в Атланті привернуть увагу до їхнього похилого віку. Так, Байден є найстарішим президентом США, йому 81 рік, а Трамп, якому 78 років, був одним з найстаріших президентів США. Їхні конкуруючі бачення економіки та демократії також будуть у центрі уваги.

"Матч-реванш між Байденом і Трампом знаменує собою перший випадок, коли США бачать повтор між двома кандидатами від основних партій з 1950-х років — і перший за участю нинішнього президента та колишнього з 1890-х років. Багато американців висловили невдоволення своїм вибором, і кампанії сподіваються, що дебати привернуть увагу до відносно статичної кампанії", - пише видання. Відео дня

За словами Бретта О’Доннелла, республіканського аналітика, який допомагав підготувати Мітта Ромні та Джона Маккейна до дебатів під час їхніх кампаній, ставки в цих дебатах надзвичайно високі.

"Між цими двома кандидатами немає втраченої любові, тому буде великий інтерес до того, наскільки вони переважають один одного", - каже експерт.

На його думку, Трампу потрібно використати дебати, щоб представити вибори як референдум щодо політики президента-демократа і презентувати голосування як вибір між Байденом і Трампом, "щоб виграти суперечку про те, що ми змінили економіку, і що все піде на краще, і ви б не хотіли це зірвати".

Водночас, на думку аналітиків, Байден у свою чергу попереджатиме американців про те, що повернення Трампа в Білий дім може означати для країни щодо таких питань, як демократія, права на аборти та податки, одночасно викладаючи своє бачення щодо другого терміну. Очікується, що він також винесе засудження Трампа перед судом присяжних Манхеттена щодо 34 злочинів за фальсифікацію записів, щоб приховати гроші, виплачені порнозірці.

Перші дебати Байдена і Трампа - останні новини

Днями Financial Times назвало 5 головних "точок зіткнення" в ході дебатів Байдена і Трампа. На думку журналістів, питання війни в Україні та Газі стануть одним із предметів розбіжності на дебатах.

Перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в передвиборчих перегонах на пост президента США відбудуться ввечері в четвер в Атланті, штат Джорджія.

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