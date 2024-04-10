Після піврічного зволікання Палата представників нарешті розгляне пакет підтримки Києва в розмірі 60 мільярдів доларів на сесії, яка розпочалась у вівторок.

Хоча в Палаті представників США є явна більшість за допомогу українцям, законопроект не ставиться на голосування. Екс-президент Дональд Трамп цього не хоче, оскільки сподівається, що це зменшить шанси нинішнього глави Білого дому Джона Байдена на перемогу на президентських виборах у листопаді - "чим більше проблем у нинішнього лідера США, тим краще для кандидата в президенти від Республіканської партії". Про це у своїй статті для Rzeczpospolita пише журналіст Єнджей Білецький.

Він зазначає, що через дедалі складнішу ситуацію на фронті тиск на спікера нижньої палати Конргресу Майка Джонсона стає нестерпним, тому 31 березня той заявив, що після великодніх свят "невідкладно" винесе пакет допомоги на голосування. Втім, пов'язана з Дональдом Трампом фракція республіканців може проголосувати проти допомоги Києву.

"Законопроект, який уже був прийнятий Сенатом, де переважають демократи, більшістю 70 голосів проти 29, викликає більше суперечок у Палаті представників, де республіканці мають більшість. Однією з причин є те, що це комбінований пакет із підтримкою Ізраїлю. Тим часом, оскільки становище цивільного населення в секторі Газа стає дедалі складнішим і після того, як ізраїльська армія вбила сімох добровольців, все більше демократів виступає проти подальшої підтримки Тель-Авіва", - йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що якщо допомогу Україні буде прийнято, Трамп може ініціювати звільнення Джонсона з посади спікера.

"Проблемою Джонсона є також його власна кар'єра. Під тиском мільярдера він може втратити підтримку більшості у власній партії та посаду спікера, якщо просуватиме допомогу Україні. Відповідну резолюцію проти нього вже внесла радикальний депутат від Джорджії Марджорі Грін. Однак демократи заявили, що в такому випадку прийдуть на допомогу Джонсону", - резюмує автор.

Допомога США Україні - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у Вашингтоні рощзповів про західну допомогу Україні. За його словами, Велика Британія "є безумовним лідером у цій сфері з першого дня".

Як сказав Блінкен, під час зсутрічі обговорювалася необхідність надання Україні додаткових боєприпасів – протиповітряної оборони, артилерії, при цьому "обидві наші країни тиснуть одна на одну та на інших, щоб це зробити".

Тим часом президент США Джо Байден відмовився налагоджувати двопартійну підтримку допомоги США Україні. За інформацією The Wall Street Journal, глава Білого дому наразі не продемонстрував жодних ознак спілкування з конгресменами-республіканцями, які висловилися за підтримку України.

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